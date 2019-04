CARABINIERI – CLES (TN) * FURTO: « RITROVATI TRE SMARTPHONE RUBATI A SCUOLA DA UN ALUNNO 12ENNE »

I Carabinieri della Compagnia di Cles hanno “segnalato” al Tribunale per i Minorenni di Trento la condotta di un dodicenne nella cui disponibilità sono stati rinvenuti tre smartphone sottratti qualche mese fa a suoi coetanei. È al minore, per età non imputabile, che i militari ritengono infatti di poter attribuire la responsabilità del furto perpetrato all’interno delle aule di una scuola media della Valle.

I fatti, succedutisi nel giro di due giorni, avevano allarmato genitori ed insegnanti e, più di ogni altra cosa, rattristato i proprietari degli apparecchi, i quali si erano visti portare via ricordi (di foto e video i telefoni degli adolescenti sono pieni!) e contatti telefonici. Qualcuno, credibilmente durante la ricreazione (le vittime si erano accorte del furto solo all’uscita da scuola), aveva rovistato negli zaini di alcuni alunni rubando dal loro interno ben tre cellulari. I fatti erano stati denunciati ai Carabinieri che, così, avevano intrapreso le loro indagini.

Sono state le deposizioni di alcuni testimoni ad indirizzare i militari verso il ragazzo trovato in possesso di quanto rubato, il quale, nei giorni dei fatti, aveva assunto, a loro modo di vedere, un atteggiamento che era sembrato sospetto. A distanza di qualche giorno dai furti, peraltro, il dodicenne aveva preso ad usare, soltanto da casa, uno smartphone, apparecchio che però non aveva mai portato con sé, a scuola come in Paese.

I Carabinieri hanno condiviso con il magistrato per i minorenni l’opportunità di interrogare il sospettato. Così è stato fatto. Alla presenza del genitore, il ragazzo ha ammesso di detenere alcuni smartphone, telefoni che aveva acquistato sul web spendendo dei suoi risparmi. Lo ha fatto, però, facendo trapelare un certo imbarazzo. I telefoni, in conclusione, erano proprio quelli ricercati. La cosa ha fatto la felicità dei proprietari, che hanno potuto ritrovare quanto pensavano di aver perduto per sempre.