CANALE 5 * “ALL TOGETHER NOW”: « PER LA SEMIFINALE IN STUDIO IVA ZANICCHI, YOUMA DIAKITE E ARIADNA ROMERO »

Domani, giovedì 13 giugno, in prima serata su Canale 5, quinto appuntamento con “All Together Now”, lo show musicale, prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Michelle Hunziker e J-Ax in veste di presidente di un’incredibile giuria composta da ben 100 personaggi variopinti e competenti che formano un vero e proprio Muro Umano.

Per la semifinale in studio Iva Zanicchi, Youma Diakite e Ariadna Romero.

Oltre ai giudici, ci saranno i protagonisti della gara: i concorrenti cantanti, scelti da Roberto Cenci, direttore artistico e regista del programma, che si sono distinti come migliori nelle manche delle prime quattro puntate. Si scontreranno in sfide dirette e, al solito, si sottoporranno al giudizio del coloratissimo Muro. Solo dieci di loro arriveranno in finale per contendersi – con chi ha raggiunto quota 100 – il premio da 50 mila euro.

“All Together Now” è anche digital: su Mediaset Play (sito, app gratuita per tutti i sistemi operativi, smart tv abilitate) sarà possibile seguire le puntate in diretta streaming, rivedere i momenti più divertenti e conoscere meglio giudici e cantanti grazie a una serie di video inediti. I profili social di Mediaset Play, inoltre, coinvolgeranno gli utenti con curiosità, foto e backstage esclusivi. Radio 101 è l’emittente radiofonica partner del programma.