BOTTAMEDI – FORZA ITALIA * FESTA DELL’AUTONOMIA: ” IN QUESTI 5 ANNI HO ACCUMULATO COMPETENZE, SAREBBE STATO SBAGLIATO MOLLARE ORA E LASCIARE L’IMPRESA A METÀ “

Ho scelto questo 5 settembre, festa dell’Autonomia Speciale, per ufficializzare la mia scelta di giocare la partita politica fino in fondo, vada come vada.

Sì, sono pronta.

Pensavo di dedicarmi ad altri progetti, ma dopo tante sollecitazioni mi sono ascoltata dentro e ora sento di essere pronta.

Credo di poter dare ancora molto al Trentino e alla politica.

Credo fortemente nelle mie idee e nei miei ideali liberali e autonomisti, e affronterò questa campagna con grande serenità e forza d’animo, offrendo il mio contributo attivo nel mio alveo naturale: la coalizione di centrodestra e Forza Italia, il partito liberale e popolare a cui ho aderito a gennaio.

In questi 5 anni ho accumulato esperienza, competenze, conoscenze e, come mi ha detto il futuro Presidente Fugatti (ma anche tanti, tantissimi altri!!) sarebbe stato sbagliato mollare ora e lasciare l’impresa a metà.

Nessuna strada è facile.

Ogni strada è lastricata di ostacoli, salite, delusioni. Tutte lezioni di vita, tutte esperienze che formano. Si cade, ci si rialza, si sbaglia, si vince, si perde…. e intanto si cresce, sempre.

Buona Autonomia a tutti!

*

Manuela Bottamedi

Capogruppo di Forza Italia in Consiglio provinciale