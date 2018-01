APT SMART * AQUILE WINTER CAMP: UN’INTERA GIORNATA DI PROVA PER AVVICINARSI GRATUITAMENTE ALLE TANTE ATTIVITà PRATICABILI SULLA NEVE IN AMBIENTE MONTANO

Sabato 13 gennaio le Guide Alpine della scuola di sci e scialpinismo di San Martino di Castrozza celebreranno l’inverno con il primo Aquile Winter Camp, un’intera giornata di prova per avvicinarsi gratuitamente alle tante attività praticabili sulla neve in ambiente montano.

Proprio la passione per la montagna e soprattutto per le dolomitiche Pale, ha spinto le Guide Alpine di San Martino, conosciute da tutti come “Aquile”, a mettersi a completa disposizione di grandi e bambini, per far conoscere anche ai meno esperti le infinite possibilità di divertimento che le Dolomiti Patrimonio Unesco sanno offrire.

La location di questa prima edizione del Camp sarà il magnifico Passo Rolle e non poteva essere altrimenti vista la straordinaria bellezza della stazione sciistica ai piedi del Cimon della Pala, che sia d’estate che d’inverno rappresenta un vero e proprio Eldorado per gli appassionati dell’outdoor.

Su prenotazione si potrà prendere parte a una o più attività tra quelle proposte, contando sulla costante presenza dei professionisti della neve: si andrà dalle ciaspolate nella natura incontaminata del Parco Paneveggio-Pale di San Martino, alle prove di scialpinismo di primo e secondo livello, per poi passare all’ebrezza dell’arrampicata su ghiaccio e all’indescrivibile adrenalina delle discese fuori pista.

Ampio spazio verrà dato alla sicurezza, con un campo di prova di ricerca Artva organizzato in collaborazione con i tecnici del soccorso alpino e della guardia di finanza, per simulare le tecniche più efficaci di ricerca in caso di valanga.

Ai partecipanti verrà messa a disposizione gratuitamente l’attrezzatura necessaria allo svolgimento di ogni disciplina e non mancheranno i test materiali per toccare con mano le ultimissime novità attualmente sul mercato.