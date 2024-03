RAI 1 – “ LINEA VERDE START “ * « FEDERICO QUARANTA SARÀ A BOLOGNA (2/3 – 12.00) »

16.33 - venerdì 1 marzo 2024

Federico Quaranta sarà a Bologna nella puntata di “Linea Verde Start”, in onda sabato 2 marzo alle 12.00 su Rai 1. Grazie alla rivoluzione industriale, qui è avvenuto un processo virtuoso quasi unico: l’industrializzazione delle campagne. L’acqua è stata la vera ricchezza del territorio e per l’acqua sono state create vie di comunicazione per connettere la metropoli padana con il resto del paese. Sembra incredibile pensare, che nel suo tessuto urbano si ramificavano 80 km di canali navigabili, con il quale era possibile raggiungere persino il mare adriatico. Bologna la “Dotta”, la “Turrita”, la grassa”. Tutti appellativi azzeccati e coloriti che fanno del capoluogo dell’Emilia Romagna, il centro laborioso e industriale della pianura Padana. I protagonisti, sempre loro: gli artigiani.