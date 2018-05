APT MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * TOP DOLOMITES GRANFONDO NORTH LAKE GARDA: AL VIA DAL 2 SETTEMBRE

Nome completo: Top Dolomites Granfondo Madonna di Campiglio North Lake Garda. Data di svolgimento: il 2 settembre con prologo ricco di iniziative il 31 agosto e il primo settembre. Luogo di gara: il Trentino occidentale, lungo uno spettacolare itinerario, tra natura e cultura, che partirà da Madonna di Campiglio, arriverà a Riva del Garda per poi ritornare nella “Perla delle Dolomiti”. Chilometri da percorrere: 140 quelli del percorso “lungo”, 96 nel tracciato “intermedio” (Campiglio-Passo Durone-Fiavè-Campiglio), 43 per chi sceglie la versione breve (Campiglio-Spiazzo-Campiglio) da sfidare anche in sella alle e-bike. Questa, in sintesi, la carta d’identità della prima edizione della gara di ciclismo fortemente voluta dal territorio che la desidera da diversi anni.

Saranno tre giorni di agonismo, ma anche di sport per tutti con tanti eventi nell’evento come la Cicloscalata promozionale e gratuita, tributo al “Pirata”, in programma il 31 agosto. Rivolta a tutti gli appassionati delle due ruote, vi si potrà partecipare con qualsiasi tipo di bicicletta. Si partirà da Pinzolo alle 16.00 e si arriverà a Madonna di Campiglio dopo aver percorso quel “mitico” tratto di strada diventato anche una delle “Grandi salite del Trentino”, fino al traguardo che Marco Pantani tagliò vittorioso nel 1999.

Il 2 settembre, come tanti splendidi aironi i partecipanti apriranno le loro ali per sfiorare le cime innevate delle Dolomiti di Brenta e planare su Riva del Garda toccando la punta più settentrionale del Lago di Garda, per poi tornare a salire verso Madonna di Campiglio tra paesaggi naturali vari e spettacolari.

Proprio in queste settimane il Comitato organizzatore, con il presidente Giovanni Danieli, il vicepresidente Tullio Serafini e Alberto Laurora, già patron di un’altra famosa granfondo delle Alpi, LaMontBlanc di Courmayeur, ha inserito in calendario una nuova iniziativa di carattere socio ricreativo e sportivo: la “Vintage Top Dolomites” con Norma Gimondi Ambassador Bianchi World. Un “documentario” in bianco e nero “girato” direttamente sulla strada per riscoprire e celebrare lo spirito eroico del ciclismo e della sua storia.

Ai primi 500 ciclisti che effettueranno l’iscrizione alla manifestazione verrà consegnato il prestigioso pacco gara costituito da un capo esclusivo come il Montura Opale Jacket, mentre a coloro che si iscriveranno in seguito verrà consegnato il Gilet omologato Montura.

L’evento è organizzato dalla Top Dolomites Asd in collaborazione con l’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena.