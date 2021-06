PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * AGENDA IMPRESE 2030 TRENTINO: « AL VIA L’INDAGINE DEDICATA AL MONDO IMPRENDITORIALE, OGGI UNA TAVOLA ROTONDA DEDICATA ALLA RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA »

Oggi una tavola rotonda dedicata alla Responsabilità sociale d’impresa. Agenda Imprese 2030 Trentino: al via un’indagine dedicata al mondo imprenditoriale.

Entra nel vivo il percorso di Agenda Imprese 2030 Trentino, progetto rivolto al mondo imprenditoriale trentino promosso dalla Provincia autonoma di Trento, nell’ambito del percorso di attuazione della Strategia provinciale per lo sviluppo Sostenibile.

Qualche giorno fa ha preso il via un’indagine dedicata al mondo imprenditoriale trentino che si propone di fotografare il posizionamento delle imprese in termini di pratiche, conoscenza e promozione dello sviluppo sostenibile e dei suoi obiettivi e definire, eventualmente, percorsi formativi. Oggi un primo momento formativo dedicato alle imprese, alle loro associazioni di categoria e alle organizzazioni sindacali, con una tavola rotonda dedicata ai temi della Responsabilità sociale d’impresa e della Sostenibilità.

Agenda Imprese 2030 è supportato dal Ministero della Transazione Ecologica, coordinato da APPA – Agenzia Provinciale per la protezione dell’Ambiente, Unità organizzativa in materia di informazione, formazione, educazione ambientale e Agenda 2030, e attuato grazie al supporto di TSM – Trentino School of Management. Hanno inoltre partecipato attivamente nella programmazione del percorso e nella declinazione dei suoi contenuti e strumenti le associazioni di categoria trentine.

L’iniziativa si propone di favorire la partecipazione attiva delle categorie economiche nella concreta definizione e attuazione della Strategia, valorizzando e promuovendo le pratiche di Responsabilità sociale d’impresa e attivando percorsi formativi per integrare maggiormente le pratiche di sostenibilità nelle scelte di business. Si tratta della prima iniziativa di mappatura delle pratiche di sostenibilità delle imprese trentine così capillare e approfondita, che sarà uno strumento utile per la definizione delle politiche provinciali ma anche per le imprese e le associazioni di categoria stesse.

L’indagine è condotta attraverso alcune interviste qualitative e un questionario, validato dalle Associazioni di categoria e di settore e dai competenti Dipartimenti della Provincia, che si propone di:

– verificare quali sono le misure, le attività e/o le iniziative già intraprese dalle aziende trentine in riferimento alla sostenibilità e alla responsabilità sociale d’Impresa;

– sondare il livello di conoscenza dei concetti legati allo sviluppo sostenibile ed il parere su possibili misure per il miglioramento futuro;

– raccogliere suggerimenti rispetto ai possibili strumenti che possono essere adottati dalla Pubblica Amministrazione per supportare le aziende ad intraprendere percorsi virtuosi.

La collaborazione delle imprese è fondamentale per impostare il percorso di attuazione della Strategia e per la buona riuscita della rilevazione stessa. Si può prendere parte alla mappatura compilando il questionario disponibile a questo link: https://www.survio.com/survey/d/indagineagenda2030imprese

Sarà possibile compilare il questionario fino al 19 luglio prossimo.

Sono previste inoltre delle interviste qualitative che verranno rivolte alle organizzazioni sindacali, per individuare il loro contributo specifico in termini di attuazione di pratiche di sostenibilità nella collaborazione con le imprese.

Oggi, mercoledì 30 giugno 2021, si tiene un primo momento formativo dedicato alle imprese trentine, alle loro associazioni di categoria e alle organizzazioni sindacali che si propone di offrire tramite una tavola rotonda di esperti della Sostenibilità, un inquadramento, sugli strumenti attuativi delle strategie di Responsabilità sociale d’impresa. Allo stesso tempo e tenuto conto del contesto locale, si vuole proporre un modello trentino di sostenibilità e responsabilità in cui la naturale propensione delle imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni, a comportamenti etici e responsabili può essere fatta emergere e valorizzata all’interno di modelli di gestione aziendale che possono essere facilmente individuati in un percorso a tappe.

Il percorso formativo proseguirà in autunno con la programmazione di incontri dedicati ai temi prioritari emersi dall’indagine.

L’evento si articola in due fasi: una tavola rotonda e un momento di approfondimento.

Sostenibilità e responsabilità soociale d’Impresa. Opportunità per le aziende Trentine.

Programma

Introduzione e saluti iniziali

Prima sessione ore 16.00

Impresa Responsabile. La RSI e la Sostenibilità come leve di sviluppo.

Attivare pratiche di Sostenibilità e Responsabilità Sociale d’Impresa costituisce un’opportunità per le imprese trentine di realizzare progetti (a livello di processo produttivo ma anche a livello gestionale) che favoriscano lo sviluppo economico e sociale, in senso competitivo e sostenibile, dei contesti territoriali nei quali operano e la crescita delle aziende stesse. Nella tavola rotonda saranno presentate le opportunità concrete che le aziende possono avere intraprendendo un percorso legato alla Sostenibilità e Responsabilità Sociale d’Impresa, le novità derivanti dal PNRR, le possibili azioni da mettere in campo legate non solamente alle certificazioni.

Intervengono

– Ericka Costa, Professoressa delDipartimento di Economia e Management, Università di Trento.

L’approccio strategico e quello strumentale alla RSI. Il valore delle reti territoriali nei progetti di RSI in Trentino.

– Emanuele Riva, Vice Direttore Generale e Direttore Dipartimento Certificazione, ACCREDIA.

Il ruolo dell’accreditamento nei progetti di RSI e le risorse del PNRR per la Sostenibilità.

– Elena Mocchio, Responsabile Innovazione e Sviluppo, UNI.

La normazione tecnica a supporto della sostenibilità e responsabilità sociale.

Modera Robert Kropfitsch, Esperto di sostenibilità e certificazioni, consulente di TSM.

Seconda sessione ore 17.00

Introduzione alla Responsabilità Sociale d’impresa: prospettive, indicazioni e approcci in pillole

Interviene Stefano Bonetto, Auditor, Formatore e Normatore, Partner Audit in Italy e Territori Sostenibili, Ethical and sustainability Auditor (ISO 20121, ISO 21401 e ISO 17033), esperto qualificato di normazione tecnica in materia di sostenibilità e qualità dei servizi e giornalista pubblicista. Esperto di compliance e ispettore per l’accreditamento, è attualmente presidente della Commissione tecnica Servizi presso UNI.

L’evento sarà trasmesso in diretta sui canali facebook e youtube di TSM

In collaborazione con:

Università degli Studi di Trento

ACCREDIA | Ente Italiano di Accreditamento: Ente designato dal governo italiano ad attestare la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi e dei laboratori che verificano la conformità dei beni e dei servizi alle norme.

UNI | Ente Italiano di Normazione: Associazione privata senza scopo di lucro riconosciuta dallo Stato e dall’Unione Europea che elabora e pubblica norme tecniche volontarie – le “norme UNI” – in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario.