RAI 3 – ” AGORà ” « TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SU CORONAVIRUS E FASE 3, SERENA BORTONE INTERVISTERà MATTEO RENZI »

Ad “Agorà” tutti gli aggiornamenti su Coronavirus e fase 3. Su Rai3 Serena Bortone intervista Matteo Renzi. Anche lunedì 8 giugno, in diretta dalle 8 su Rai3, Agorà continuerà a occuparsi della ripartenza in fase 3 con gli aggiornamenti in diretta, gli esperti e i collegamenti dal territorio. In scaletta anche un’intervista a Matteo Renzi.

Tra gli ospiti di Serena Bortone: Matteo Ricci, sindaco di Pesaro; Massimiliano Bitonci, Lega; Giovanni Donzelli, Fratelli D’Italia; Nicola Fratoianni, Sinistra Italiana – LEU; Matteo Renzi, Italia Viva; Fabrizio Barca, economista; Maurizio Molinari, direttore La Repubblica; Agnese Pini, direttrice La Nazione; Massimo Galli, direttore Malattie Infettive Ospedale Sacco di Milano; Sveva Casati Modignani, scrittrice.