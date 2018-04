ALLIANZ WORLDWIDE PARTNERS – FORUM DELLA MERITOCRAZIA * PREMIO VALERIA SOLESIN: PREVISTI PREMI IN STAGE E DENARO PER UN VALORE COMPLESSIVO DI 42 MILA EURO

Allianz Worldwide Partners e Il Forum della Meritocrazia lanciano il bando della 2a Edizione del Premio Valeria Solesin: un concorso aperto a studentesse e studenti di 34 tra le più prestigiose Università italiane, pubbliche e private, ispirato agli studi e ai progetti della giovane ricercatrice veneziana tragicamente scomparsa il 13 novembre 2015 nell’attentato al teatro Bataclan di Parigi.

Il progetto è sostenuto da 14 aziende: Allianz Worldwide Partners, che promuove l’iniziativa stanziando il 1° premio, e da importanti aziende quali Gruppo Cimbali, MM, Bosch, Sanofi, Sas, Trt Trasporti e Territorio, Zurich Assicurazioni, Albè e Associati, Boscolo, EY, Suzuki, Lablaw Studio Legale Failla Rotondi & Partners, nonché da Aisp/Sis (Associazione Italiana per gli Studi di Popolazione, Società Italiana di Statistica).

Per dare continuità al successo registrato dall’iniziativa nel corso della sua prima edizione, il tema delle tesi candidate al premio rimarrà lo stesso: “Il talento femminile come fattore determinante per lo sviluppo dell’economia, dell’etica e della meritocrazia nel nostro paese”.

Un argomento legato agli studi condotti da Valeria, finalizzati a far emergere le buone pratiche di conciliazione introdotte da aziende ed istituzioni in Italia e nel contesto internazionale, per favorire un’organizzazione e una cultura inclusive che permettano sia di far accedere il numero delle donne al mondo del lavoro, che di sostenerle nel loro duplice ruolo, divise tra famiglia e lavoro, per far crescere la loro presenza all’interno dei vertici delle imprese e delle istituzioni.

Grazie al contributo fornito da associazioni ed aziende sono previsti, anche per questa seconda edizione, premi in stage e denaro per un valore complessivo di oltre 42.000 euro, che verranno assegnati alle vincitrici e vincitori con una cerimonia di premiazione che si terrà il prossimo 27 Novembre 2018 a Milano. La location sarà definita a breve. Le valutazioni saranno effettuate da un Comitato scientifico, composto da 19 professori universitari e professionisti del settore privato, che anche quest’anno si avvarrà del supporto di un Advisory board.

“I risultati ottenuti nella prima edizione del Premio Valeria Solesin dimostrano il grande bisogno di affermazione e riconoscimento del merito, che serpeggia in Italia – afferma Maria Cristina Origlia, Vice-Presidente del Forum della Meritocrazia –.

La risposta e il coinvolgimento sia da parte dei giovani partecipanti sia da parte delle imprese sostenitrici e delle istituzioni ci spingono a credere che l’esempio di Valeria possa ispirare e coinvolgere un numero ancora superiore di persone nella seconda edizione del Premio.

Siamo convinti che creare un mercato del lavoro più meritocratico sia l’unica via per offrire un futuro alle nuove generazioni e al paese più vecchio e con il minor tasso di natalità dell’Unione europea. Per questo, il merito dovrebbe essere al centro delle politiche del nuovo Governo”.

“Il lancio della seconda edizione di questo concorso ha per noi un grandissimo valore, perché dimostra che gli impegni profusi lo scorso anno sono stati apprezzati da partner, istituzioni e anche dalle ragazze e dai ragazzi” – dichiara Paola Corna Pellegrini, Amministratore Delegato di Allianz Worldwide Partners.

“Su 47 tesi candidate della scorsa edizione, 10 le tesi premiate, studi e ricerche di valore che ben ci fanno confidare in un percorso di crescita culturale, trainato sia dalle ragazze che dai ragazzi. Tale spinta deve tuttavia necessariamente essere supportata da una sinergia di intenti ed azioni che organizzazioni pubbliche, private e mondo accademico, devono mettere in campo.

Il Premio Valeria Solesin, in occasione della sua 1a edizione, è stato la dimostrazione che si può fare sistema e che si deve fare di più, insieme. Una compartecipazione virtuosa tra i vari attori promotori del cambiamento, spinta da una sempre crescente consapevolezza dell’importanza di valorizzare le diversità in un’ottica strategica per lo sviluppo culturale, politico ed economico “anche” del nostro Paese.

Siamo fortemente convinti che ci sia il bisogno di valorizzare il talento sia di giovani ragazze che ragazzi, tanto è vero che il primo premio della 1a edizione assegnato da noi di Allianz Worldwide Partners è andato ad un ragazzo, e siamo contenti di poter regalare ad alcune/i di loro una concreta opportunità a supporto del loro percorso di crescita sia personale che professionale.

La promozione del talento femminile rimane uno dei principali impegni che guida anche le nostre politiche aziendali, fortemente legate agli obiettivi e ai valori di questa iniziativa, ed è il motivo che ci ha spinti ad ideare e sostenere il Premio Valeria Solesin”.

Il premio è rivolto alle tesi di ricerca che affrontano l’analisi del mercato del lavoro in un’ottica di genere, da una prospettiva statistico-demografica, socio-economica, socio-politica o giuridica. Potranno concorrere al Premio

Valeria Solesin le tesi discusse entro il 31/07/2018 per il conseguimento di una Laurea Magistrale in Economia, Sociologia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Demografia e Statistica.

Maggiori dettagli sul premio e informazioni su come partecipare sono presenti nel bando, disponibile sul sito web www.forumdellameritocrazia.it