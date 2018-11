RIVEDI – REPLAY – REPLICA ‘ SERENO VARIABILE ‘ * RAI 2: ” ABRUZZO -TERAMO, ATRI E TORRICELLA SICURA NELLA PUNTATA DEL 18 NOVEMBRE ” (LINK VIDEO)

Sereno Variabile. Abruzzo: Teramo, Atri e Torricella Sicura – 17-11-2018. Trasferta in Abruzzo per le troupe di Sereno Variabile. Accompagnati da Osvaldo Bevilacqua visiteremo Teramo e altre due località della provincia teramana, Atri e Torricella Sicura. A dare il via all’itinerario saranno le note dell’Orchestra del Conservatorio “Gaetano Braga” di Teramo, che eseguirà un brano musicale nel suggestivo scenario dei ruderi del Teatro Romano.

Nel centro del capoluogo Osvaldo Bevilacqua incontrerà molti giovani sportivi: i ragazzi della locale squadra di pallamano che si allenano nella piazza del duomo, una coppia di giovanissimi campioni di pattinaggio a rotelle e un campione di bike trial che compie spettacolari evoluzioni. Una cuoca dell’Accademia Teramana della Cucina preparerà le scrippelle ‘mbusse, un piatto della tradizione gastronomica locale. A Torricella Sicura Osvaldo Bevilacqua visiterà l’originale Museo delle Genti della Laga, che raccoglie una collezione di oggetti d’epoca e una serie di diorami con pupazzi animati che illustrano i vecchi mestieri, i riti e le tradizioni del territorio teramano.

Conosceremo il Duomo di Atri, recentemente riaperto dopo un periodo di restauri e il Teatro Comunale. Osvaldo Bevilacqua raggiungerà, poi, una fattoria didattica e sociale dove operano persone con disabilità e a loro consegnerà la medaglia di Sereno Variabile. A conclusione del tour si scoprirà un’antica tradizione assistendo a un’anteprima della festa dei Faùgni, fasci di canne che vengono accesi e portati in processione nelle vie della città nella notte tra il 7 e l’8 dicembre. L’inviata Maria Teresa Giarratano si recherà nella riserva dei Calanchi, dove visiterà la sede della riserva in cui si tengono laboratori didattici e poi raggiungerà la città per assaggiare alcune prelibatezze a base di liquirizia.

LINK VIDEO