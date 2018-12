RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” LINEA VERDE ” – RAI 1: ” NELLA PUNTATA DEL 15 / 12 / 2018 TAPPA A CAGLIARI ” (LINK VIDEO)

Linea Verde. St 2018-19 Cagliari – 15-12-2018. Chiara Giallonardo e Marcello Masi, con la partecipazione di Federica De Denaro, faranno tappa a Cagliari per parlare di tutela ambientale, ricerca e sostenibilità del territorio.

Cosa si intende per specie “aliena”? E perché questi animali possono costituire una minaccia per la biodiversità degli ecosistemi? Si scoprirà con l’aiuto dei biologi dell’Università di Cagliari impegnati nella salvaguardia del Parco del Molentargius. Si può contrastare l’inquinamento da petrolchimici del Mar Mediterraneo usando la lana di pecora sarda? A Cagliari e in Sardegna è possibile.

Finita l’era del carbone del Sulcis, quale sarà il destino dell’ultima miniera ancora attiva? Produrre materia prima per la scienza. Ingegneri, fisici e minatori sono già al lavoro. Nello spazio dedicato agli animali incontriamo asinelli e cani davvero speciali. Mentre nella rubrica “Giardiniere fai da te”, si vedrà come prendersi cura delle piante grasse. Prima del giro del gusto tra chioschi e botteghe, Federica De Denaro prepara una ricetta a base di topinambur. Linea Verde Life: la qualità italiana si racconta.

