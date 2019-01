RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” IL PARADISO DELLE SIGNORE ” – RAI 1: “« EP 85 NELLA PUNTATA DEL 04 / 01 / 2019 CLELIA DECIDE DI RIVELARE A LUCIANO LA VERITÀ SUL SUO PASSATO » (LINK VIDEO)

Il paradiso delle signore. St 3 – Ep 85. Clelia decide di rivelare a Luciano la verità sul suo passato, mentre Riccardo chiede aiuto a Luca per falsificare i risultati delle analisi del sangue richieste da suo padre. Vittorio decide di fare un regalo alle Veneri per la festa di fine anno, senza immaginare che Capodanno riserverà delle sorprese inaspettate anche per lui.

