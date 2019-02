RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” IL PARADISO DELLE SIGNORE ” – RAI 1: “« EP 109 NELLA PUNTATA DEL 8 / 02 / 2019 VITTORIO HA GIÀ IN SERBO UNA SORPRESA PER LE SUE VENERI » (LINK VIDEO)

Il paradiso delle signore. St 3 – Ep 109. Al Paradiso si commentano le canzoni di Sanremo e, a riguardo, Vittorio ha già in serbo una sorpresa per le sue veneri. Intanto, per ottenere il lavoro procuratole da Anita, Elena chiede aiuto ad Antonio che, nel rivederla, tira fuori tutta la sua rabbia al punto da perdere il controllo. E mentre la decisione di assumere Riccardo al Paradiso rischia di dividere Marta e Vittorio e la rivalità tra Adelaide e Andreina si trasforma in uno scambio al vetriolo.

LINK VIDEO