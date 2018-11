RIVEDI – REPLAY * RAI 1 – ‘ PORTOBELLO ‘: AL FIANCO DI ANTONELLA CLERICI GLI OSPITI DELLA SECONDA SERATA SONO PUPO E ORIETTA BERTI (LINK VIDEO)

Portobello. St 2018 Puntata del 03/11/2018. Gli ospiti della seconda serata sono Pupo, già stato al fianco di Antonella Clerici nel programma “Ti lascio una canzone”, che chiederà aiuto al grande pubblico per trovare uno strumento musicale perduto e Orietta Berti, che con la sua dolcezza allieta il tavolo di “Che tempo che fa” ogni domenica.

Antonella darà nuovamente voce agli inserzionisti: tra le tante idee creative e geniali, in studio ci sarà chi presenterà un modo innovativo di sostituire la gomma di una macchina in pochi secondi e chi la coperta dell’amore. Chiunque può trovare spazio in questo mercato originale e variopinto, aperto anche a chi desidera semplicemente cimentarsi nella sfida con il pappagallo dal becco giallo. Chi riuscirà a farlo parlare?

LINK VIDEO