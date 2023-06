LEONARDI (FI TN-AA) * SCOMPARSA PRESIDENTE BERLUSCONI: « COMPETENZA E FORTE ATTACCAMENTO ALLA NAZIONE HANNO FATTO DI LUI UN LEADER, INDISCUSSO »

17.02 - lunedì 12 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Salutiamo con profondo dolore la scomparsa di Silvio Berlusconi, fondatore e leader di Forza Italia. Esprimiamo le condoglianze e la nostra solidarietà ai figli, ai familiari, ed a quanti gli sono stati vicini in questo periodo particolarmente impegnativo. Competenza, decisione, autorevolezza, forte attaccamento alla Nazione hanno fatto di lui un leader indiscusso, capace di ottenere consensi ad ogni livello della popolazione italiana, come pure straordinari riconoscimenti in campo internazionale.

Ha avuto il pregio di tradurre, dall’ impresa alla politica, un modello innovativo col quale ha accompagnato in particolare i suoi quattro mandati di Presidente del Consiglio, caratterizzati da rare capacità di guida. L’attualità del suo stile, il coraggio, l’ottimismo, la forza dei suoi contenuti, ci lasciano orfani di un uomo che consegna alla storia una dote politica grande e di forte empatia.

*

Giorgio Leonardi

Coordinatore regionale Forza Italia

e a nome del Coordinamento regionale Forza Italia T.A.A.