RIVEDI – REPLAY ‘ LINEA BLU ‘ RAI 1: ” REGGIO CALABRIA – A CONDOFURI MARINA DUE FRATELLI CON LA LORO BARCA DA SEI METRI E 70 NASSE, PESCANO GAMBERI E SEPPIE ” (LINK VIDEO)

Linea Blu. St 2018 Reggio Calabria – Stretto di Messina – 10/11/2018. Le telecamere di Lineablu approdano sulla costa grecanica della Calabria, da Reggio Calabria a Condofuri, per raccontare il mare d’inverno.

A Melito di Porto Salvo si scoprirà la più importante comunità di pescatori della costa Reggina. Seguendo la tradizione del luogo, la flotta di circa 50 barche ogni mattina viene tirata in secca sulla spiaggia nel borgo dei Pescatori. Per questa operazione si usano mezzi artigianali come argani mossi da motori di scooter e motocicli. A Condofuri Marina si conosceranno Rocco e Sebastiano, due fratelli che da 30 anni, con la loro barca da sei metri e 70 nasse, pescano gamberi e seppie. Il primo piano della loro casa, di fronte alla bellissima spiaggia di Condofuri, è stato adibito a pescheria. Tutto intorno, trionfa la natura calabrese più pura, fatta di orti e alberi di bergamotto.

