RAI 1 – ‘ PAESI CHE VAI ‘ * PUNTATA DEL 23 GIUGNO 2019, « MATERA, DESIGNATA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Paesi che vai. St 2017/18 Matera – 10/12/2017. Livio Leonardi con “Paesi che vai… Luoghi, detti, comuni” va alla scoperta della città di Matera. Papa Giovanni Paolo II la visitò il 27 aprile 1991 e la definì città della Visitazione e del Magnificat. Matera è stata designata Capitale europea della cultura per il 2019. Non fu casuale la definizione che le diede Carlo Levi: «Chiunque veda Matera non può non restarne colpito, tanto è espressiva e toccante la sua dolente bellezza». È nota come la città dei Sassi per la particolarità del suo centro storico, totalmente scavato lungo le pareti della profonda gola.

Qui hanno lavorato muratori e capomastri per costruire uninfinità di case e chiese, disposte luna su laltra, in un groviglio solo apparentemente disordinato: questo antico nucleo urbano è stato dichiarato dallUNESCO paesaggio Culturale. Questa è anche una terra a vocazione agricola e pastorale: la puntata dedicherà la rubrica sulle eccellenze alla scoperta del pane tipico, frutto di una sapiente lavorazione di semole rigorosamente locali. Si parlerà poi di un prodotto DOP, il Caciocavallo Podolico, e infine, si farà tappa nella località famosa per avere una statua del Cristo Redentore del tutto simile a quella di Rio de Janeiro in Brasile: la bellissima città di Maratea.

