AMBROSI (FDI – TRENTINO) * CONCESSIONI IDROELETTRICHE: « LA SENTENZA CORTE DEI CONTI NON CANCELLA LE PERPLESSITÀ SULLA CONSULENZA PAT DA 168 MILA EURO, POCO UTILE »

La sentenza della Corte dei Conti che giustifica l’onerosa consulenza da 168.822 euro per pianificare la riassegnazione delle concessioni idroelettriche, come ogni sentenza, va rispettata.

Tuttavia, è perlomeno singolare che all’interno di un’organigramma da oltre 100 unità fra APAC e APRIE (Azienda Provinciale per le Risorse Idriche e l’Energia) non vi siano elementi che presentino un’approfondita competenza sulla disciplina normativa legata all’idroelettrico che, come ben sappiamo, è una voce di cruciale importanza per l’economia provinciale e riguarda lo sfruttamento di una risorsa strategica di cui il Trentino è ricchissimo qual è l’acqua. La perplessità sulla consulenza è inoltre alimentata dal fatto che essa abbia portato infine a una legge pasticciata