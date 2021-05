CITTADINI ATTIVI – TRENTO * LAVORO – VACCINI – ISTRUZIONE : TONDINI, « IN CENTINAIA ALLE ALBERE PER STIMOLARE LA VIA LEGALE AL RISPETTO DELLA COSTITUZIONE ITALIANA »

Sabato 29 maggio – Trento, Le Albere. Per la libertà di scelta, per il diritto all’istruzione, per il diritto al lavoro, manifestazione in difesa della Costituzione italiana.

Il gruppo Cittadini Attivi Trento (gruppo spontaneo composto da genitori, studenti, insegnanti e cittadini non necessariamente appartenenti alle categorie indicate), preoccupato per quanto sta accadendo in Italia, alla luce del silenzio della popolazione per il non rispetto della Costituzione italiana, ha deciso di contribuire alla lotta per la riaffermazione dello stato di diritto, così come sancito dalla carta fondamentale sulla quale dovrebbe basarsi ogni legge, decreto o ordinanza.

Sentiamo che intorno la cattiveria dilaga ed ogni giorno diventiamo sempre più diffidenti nei confronti dell’altro: chissà che abitudini ha, chissà se è vaccinato, chissà se porta la mascherina all’aperto oppure no…

Questo modo di vivere e di pensare sta prendendo rapidamente piede e sta creando delle problematiche importanti soprattutto nei bambini.

Ci vediamo e ci sentiamo divisi in fazioni, etichettati come si qualcosa o no qualcos’altro.

A questo problema, questo divide et impera che ora come non mai si sta concretizzando nel quotidiano, crediamo esista un’unica risposta: ristabilire l’ordine che la Costituzione italiana porta con sé.

La via legale, insieme alla via delle testimonianze circostanziate (medici che parlano di medicina, avvocati che parlano di diritto costituzionale, insegnanti, genitori e studenti che parlano di scuola ecc), è l’unica via possibile per ottenere ciò che chiediamo:

– rispetto della Costituzione italiana

– elezioni democratiche e trasparenti

– diritto al lavoro

– diritto alla libertà di scelta in campo vaccinale

– diritto alla libera informazione (medica e giornalistica)

– diritto all’istruzione senza condizioni di sorta

– abolizione del coprifuoco

– ritiro dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario

– ritiro dell’obbligo in P.a.Bz del tampone settimanale per frequentare la scuola

– non entrata in vigore del pass vaccinale.

La Costituzione italiana è un’opera letteraria senza eguali: ogni parola, ogni inciso, ogni frase è stata accuratamente scelta da un punto di vista linguistico e formale per tutelare ogni cittadino.

Da quando è stata dichiarata l’emergenza molti articoli previsti dalla Carta fondamentale non sono stati tenuti in considerazione.

A distanza di un anno, sentiamo il bisogno di essere CITTADINI ATTIVI sul territorio.

Sentiamo il bisogno di supportare il personale sanitario in questo difficile momento.

Abbiamo il dovere di tutelare il lavoro, l’istruzione e la salute.

Per farlo abbiamo chiesto ad avvocati e medici di condurci durante questo percorso.

Nella speranza che la narrazione sia fedele, invitiamo tutti gli organi di stampa locali.

Siamo cittadini italiani, mamme e papà, nonni, medici, infermieri, avvocati, sanitari, esercenti che chiedono un ritorno al buonsenso.

Consapevoli che la malattia, qualunque malattia, se non curata bene produce effetti anche letali, chiediamo che le TERAPIE DOMICILIARI PRECOCI siano la prassi, non un’eccezione.

Il gruppo cittadini attivi Trento ringrazia tutti gli intervenuti e le persone che si sono presentate.

Iniziamo dal Consigliere Filippo Degasperi, intervenuto riportando all’attenzione la mozione presentata qualche mese fa per chiedere la riconferma dell’impianto organizzativo scolastico del 2020/21 anche per la anno scolastico 2021/22 e la riprogrammazione dei trasporti, punti focali per la riuscita in presenza del prossimo anno scolastico per tutti i gradi di istruzione, particolarmente per gli studenti delle scuole superiori, ancora in buona parte costretti all alternanza didattica in presenza / a distanza.

Sono seguiti gli interventi degli avvocati Frida Chialastri (COMICOST)

Renate Holzeisen (children’s healt defense of Europe) e Giuseppe delle Vergini (Rete Nazionale Scuola in Presenza) che si sono pronunciati, da un punto di vista prettamente legale, su temi come legittimità costituzionale del coprifuoco, del lockdown e greenpass, obbligo vaccinale al personale sanitario, imposizione dell’ utilizzo delle mascherine.

Per la parte medica:

Dott. Dario Miedico, Dott. Roberto Cappelletti, Dott.ssa Justina Claudatus

che hanno parlato dei danni riportati dal lockdown in termini soprattutto di salute mentale, dell’ illegittimità ed immoralità della sperimentazione vaccinale su minori ed adulti.

Mariano di Mattia e i sanitari delle cariche dei 101, gruppo bresciano composto da medici, infermieri, OSS, farmacisti e sanitari in generale che hanno portato un flash mob “da eroi ad untori”

Luca Teodori di 100 giorni da leoni si è espresso circa la libertà di stampa ed informazione.

Uniti per Oviedo con Luca Groff che ha illustrato la convenzione di Oviedo già sottoscritta dall Italia.

Associazione Vaccinare Informati con la presidente Patrizia Filippi che ha parlato richiamato alla solidarietà sociale fra le famiglie ed alla responsabilità genitoriale per la difesa della salute dei bambini

In chiusura i comitati aderenti alla Rete Nazionale Scuola in Presenza

(Castelfranco, Vicenza, Modena) che si sono espressi circa le problematiche ed i limiti della didattica a distanza, la volontà istituzionale di medicalizzare la scuola e le problematiche correlate ad un modo di fare scuola che non è scuola.

Genitori Attivi Bolzano con Anna Capuano ha chiuso la manifestazione ricordando la drammatica situazione altoatesina.

Contributi video da

Roberto Nuzzo, chiara Agostini e Gaetano rotondo comitato liberi pensatori Milano

Il gruppo, che io coordino, ringrazia vivamente per la partecipazione cittadina.

Laura Tondini

Per Cittadini Attivi Trento