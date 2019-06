RAI 1 – ‘ LINEA VERDE LIFE ‘ * PUNTATA DELL’8 GIUGNO 2019, « L’EDIZIONE INVERNALE HA TERMINATO IL SUO VIAGGIO AD ORISTANO E CABRAS » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Linea Verde. St 2018/19 Linea Verde Life – Oristano. L’ultimo appuntamento di Linea Verde Life dell’edizione invernale termina il suo viaggio ad Oristano e Cabras, con i suoi stagni lagunari ricchi di fauna, tra i più grandi d’Europa. Come sempre, tradizione ed innovazione saranno i punti chiave della puntata, come il più grande impianto di alghe proteiche, che fa da contrappeso alla secolare pesca del muggine, o il riso nero gioiello di nuova selezione, che in queste zone trova il clima ideale per crescere.

L’edilizia, ad Oristano e più in generale nel Campidano, è sempre stata ecosostenibile: qui, infatti, si può ancora costruire e restaurare con i mattoni di paglia e fango, realizzati secondo la tradizione. Si scoprirà, poi, come la ricerca scientifica possa sostenere gli stagni e il loro patrimonio naturale. Non mancheranno assaggi e degustazioni di pietanze tipiche, dopo qualche suggerimento su piante ed animali da compagnia. La penisola del Sinis farà da sfondo a quest’ultima puntata, che è solo un arrivederci all’edizione estiva.

