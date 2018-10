RAI 1 * ‘ LINEA BLU ‘: DONATELLA BIANCHI ACCOMPAGNERÀ I TELESPETTATORI ALLA SCOPERTA DELL’ALTO ADRIATICO, PARTENDO DA GRADO FINO A VENEZIA

Donatella Bianchi accompagna i telespettatori alla scoperta dell’Alto Adriatico: un viaggio tra lagune, mare e terra in un territorio in continua trasformazione dove tra vie d’acqua, valli da pesca e casoni si riscopre una tradizione che si apre alla modernità, sfruttando però conoscenze antichissime.

Si navigherà lungo la Via Litoranea Veneta partendo da Grado, la piccola Venezia, attraverso canali dove una segnaletica di tipo stradale aiuta a raggiungere le mete e a non perdersi nell’intrico della laguna. La via d’acqua collega le lagune del Nord Adriatico da Grado fino a Venezia, ma i grandi specchi d’acqua apparentemente senza confini in realtà fanno riferimento a piccoli borghi di mare ciascuno con la propria marineria e con usi e costumi diversi.