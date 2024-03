RETE 4 – “ ZONA BIANCA “ * 10 MARZO 2024 « IN QUESTA PUNTATA: GLI ESORCISMI, LE SETTE E L’OPERATO DEI SEDICENTI SANTONI » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

09.09 - lunedì 11 marzo 2024

In questa puntata: gli esorcismi, le sette e l’operato dei sedicenti santoni, con i più recenti fatti di cronaca; influencer ed evasione fiscale; un’intervista a Rocco Casalino, le cui rimostranze contro gli ambulanti sono diventate un caso politico. Spazio, poi, al caso Jorit e alla transizione di genere, con un’intervista esclusiva a Susanna Tamaro. Infine tutti gli aggiornamenti in diretta sulle elezioni in Abruzzo.