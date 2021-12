RETE 4 – “ CONTROCORRENTE “ * TRA GLI OSPITI: « ANDREA RUGGIERI – NINO CARTABELLOTTA – TOMMASO LABATE – PIETRANGELO BUTTAFUOCO, GIOVEDÌ 23 DICEMBRE »

19:16 - 23/12/2021

Questa sera, giovedì 23 dicembre, alle ore 20.30 su Retequattro, a “Controcorrente”, Veronica Gentili approfondirà con il deputato di Forza Italia Andrea Ruggieri le nuove regole per il contrasto alla pandemia decise oggi nel Consiglio dei Ministri in vista delle festività natalizie. Con Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE, saranno commentati i dati della diffusione della variante Omicron, che secondo le ultime stime ha raggiunto quote di diffusione del 28.2% nel nostro Paese e che sta creando gravi problemi al mondo dello sci alpino, alle prese con molte disdette.

Ampio spazio sarà poi dedicato alle ultime novità sulle elezioni del nuovo Capo dello Stato, con un focus sull’incontro di oggi dei leader del Centrodestra.

E ancora, un approfondimento sul PNRR che, nei prossimi mesi, obbligherà l’Italia ad attuare una vera transizione ecologica.

Tra gli ospiti della puntata: Alessandro Sallusti, Tommaso Labate e Pietrangelo Buttafuoco.