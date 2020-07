PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS – DATI AL 26 LUGLIO: « SEI I NUOVI CASI, SONO RIFERITI AL FOCOLAIO RISCONTRATO NEI GIORNI SCORSI A ROVERETO / ZERO DECESSI / UN RICOVERO »

Coronavirus: 6 nuovi casi, 0 decessi, 1 ricovero. Sono 6 i nuovi casi positivi da Covid 19 riscontrati oggi: tutti sono riferiti all’indagine epidemiologica che ha come oggetto il focolaio riscontrato nei giorni scorsi a Rovereto. Lo conferma l’Azienda provinciale per i servizi sanitari che rileva inoltre come nessuno dei nuovi casi individuati oggi presentasse sintomi e che pertanto l’intensa attività di contact tracing sta permettendo di dettagliare giorno dopo giorno i contorni del caso contribuendo a circoscrivere il contagio. Si mantiene peraltro piuttosto elevato il numero di tamponi effettuato in tutta la provincia: ieri ne sono stati analizzati 1122 di cui 410 nel laboratorio di microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara e 712 in quello della Fondazione Edmund Mach.

L’Apss fa sapere inoltre che scende il numero di pazienti ricoverati: si tratta di un unico paziente, che non si trova peraltro in terapia intensiva.