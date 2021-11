RETE 4 – “ CONTROCORRENTE – PRIMA SERATA “ * « VERONICA GENTILI INTERVISTERÀ VINCENZO DE LUCA / TRA I TEMI DELLA PUNTATA, IL SUPER GREEN PASS – LE TERAPIE INTENSIVE PIENE DI NO-VAX – VARIANTE SUDAFRICANA »

15:54 - 27/11/2021

Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sarà ospite di Veronica Gentili domani, domenica 28 novembre, in prima serata, su Retequattro a “Controcorrente – Prima serata”, il programma di approfondimento targato Videonews che si allunga oltre l’access prime-time per raccontare la più stretta attualità politica, economica e sociale.

Nel corso della serata, con Maurizio Gasparri (FI), Elisabetta Gardini (FdI) e Alessandra Moretti, si parlerà del super green pass, che entrerà in vigore dal prossimo 6 dicembre con diverse limitazioni per chi ha deciso di non vaccinarsi. Il certificato verde per immunizzati, guariti o con tampone negativo diventerà, invece, obbligatorio anche sui mezzi di trasporto pubblico locale, come autobus, tram e metro. Ma chi effettuerà i controlli e cosa succederà a chi ne sarà sprovvisto?

Restando in tema green pass, si tratterà del caso di Sara Cunial, deputata no-vax, che per qualche giorno ha ottenuto di poter rientrare a Montecitorio senza vaccino, né tampone. E ancora, cresce il partito dei “furbetti”, con la compravendita del certificato verde su Telegram e i ragazzi che lo falsificano. E poi, un reportage esclusivo, con alcune testimonianze chiave, all’interno delle terapie intensive piene di no-vax. Inoltre, un focus sulla variante sudafricana “Omicron” e il tema dell’immigrazione e degli sbarchi.

Infine, con documenti inediti ed esclusivi, un approfondimento sul caso Ciro Grillo, dopo l’udienza con il rinvio a giudizio dei quattro giovani.

Tra gli ospiti anche: Bruno Vespa, Rita Dalla Chiesa, Beatrice Silenzi, Maurizio Belpietro, Vauro Senesi, Vladimir Luxuria, Annamaria Bernardini De Pace e Samantha De Grenet.