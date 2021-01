AMBROSI (LEGA TRENTINO): VIABILITÀ: « RIVA DEL GARDA E NUOVO PARCHEGGIO, DALLA CONSIGLIERA COPPOLA UN ATTACCO PRETESTUOSO »

“Pur riconoscendo ovviamente alla collega Consigliera Lucia Coppola il pieno diritto di critica politica, registro con stupore il suo recente attacco – formulato tramite interrogazione provinciale – contro il progetto di un nuovo parcheggio sotterraneo su due piani, di circa 400 posti, nell’area ex cimitero di Riva del Garda. Il mio stupore verso tale critica origina da più aspetti.

Tanto per cominciare rilevo come quello preso di mira dalla collega Consigliera sia un’opera – come chi frequenta Riva del Garda sa benissimo – attesa da tempo. In secondo luogo sottolineo, relativamente sempre a tale aspetto, che forse si dimentica che ciò che l’attuale Amministrazione comunale di centrodestra sta cercando in proposito di realizzare consiste nel colmare una lacuna delle precedenti Amministrazioni di centrosinistra.

Ecco, infatti, cosa diceva l’allora maggioranza PD, secondo un verbale del Consiglio comunale del 28.5.2019: «Secondo noi va sempre previsto un parcheggio interrato pluripiano nell’area dell’ex cimitero di Riva per la grandezza di 400 posti, a servizio in primo luogo dei residenti e degli operatori». Insomma, era lo stesso centrosinistra a ritenere fondamentale un intervento che ora un Consigliera di centrosinistra, mi pare un po’ pretestuosamente, critica.

Si ha così l’impressione che l’opposizione all’attuale Amministrazione provinciale – e comunale di Riva del Garda, essendo di analogo colore politico – sia, oggi, alla caccia di pretesti per criticare le opere che, ieri, non è stata in grado di realizzare. Peccato che la Lega e il centrodestra abbiano nella concretezza e nel pragmatismo due orizzonti di riferimento, perché il Trentino del cambiamento può essere realizzato solo passando, finalmente, dalle parole ai fatti; o, se si preferisce, dai progetti alla loro traduzione in concreto”,

È quanto affermato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino Alessia Ambrosi.