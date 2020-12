COPPOLA (EUROPA VERDE) – INTERROGAZIONE * STAZIONE FERROVIARIA TRENTO: « SI RAVVEDE LA NECESSITÀ DI INSTALLARE LE OBLITERATRICI BLU LUNGO I BINARI? »

All’ingresso della stazione di Trento si trovano tre tipi di obliteratrici di biglietti: per le tratte a lunga percorrenza (verde), con abbonamento provinciale (rossa) e poi c’è quella della Sad di Bolzano (di colore blu).

Mentre le prime due obliteratrici citate si trovano anche lungo i binari, quella della Sad si trova solo all’ingresso della stazione. I viaggiatori spesso se ne dimenticano (oppure non lo sanno neanche) e arrivano sui binari senza trovare l’obliteratrice dedicata. Quindi spesso devono tornare nell’atrio della stazione con il rischio di perdere il treno.

Sono stati individuati due punti dove sarebbe utile posizionare l’obliteratrice blu della Sad:

al binario 2/3 per treni Interregionali da sud verso nord;

al binario tronco 1 Nord per treni che partono per Bolzano.

Ciò premesso interrogo il Presidente della Provincia di Trento per sapere:

se ritenga opportuno coinvolgere le Società di competenza affinché provvedano ad installare le obliteratrici blu della Sad in punti strategici come quelli indicati in premessa, al fine di migliorare la fruizione del servizio da parte dei viaggiatori.

*

Cons. Lucia Coppola