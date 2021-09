RETE 4 – “ CONTROCORRENTE – PRIMA SERATA “ * « IL DIBATTITO SUL GREEN PASS / LA NUOVA PATRIMONIALE E LA RIFORMA DEL CATASTO, DOMENICA 26 SETTEMBRE »

Domani, domenica 26 settembre, su Retequattro alle ore 21.20, appuntamento con “Controcorrente – Prima serata”, il programma di approfondimento targato Videonews condotto da Veronica Gentili, che si allunga oltre l’access prime-time per raccontare la più stretta attualità politica, economica e sociale.

In apertura, con l’ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin, l’europarlamentare Francesca Donato, Augusto Minzolini, Massimo De Manzoni, Tommaso Labate, Massimo Polidoro, ampio spazio sarà dedicato al dibattito intorno alla certificazione verde, che continua a dividere il mondo politico e del lavoro. E ancora, un approfondimento sulle fonti di informazione che usano i no-vax e i no-green pass per avvalorare le loro teorie e un viaggio in Spagna, dove le poche restrizioni che erano rimaste sono state tolte e si è tornati a una situazione molto simile a quella pre-Covid.

A seguire, una pagina economica per analizzare le possibili prossime mosse dell’esecutivo: con ospite il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni si parlerà della sua raccolta firme per introdurre una nuova patrimoniale. Con il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo, Gianluca Brambilla e Antonio Caprarica un focus anche sulla riforma del catasto, che preoccupa in particolar modo i proprietari di case in centri storici o di seconde abitazioni che rischiano di pagare tasse molto alte.

Infine, con Pietro Senaldi, Francesca Fagnani, Vauro Senesi, Luciano Casamonica e l’avvocato Mario Giraldi, un approfondimento sul metodo Casamonica, dopo la recente condanna che ha riconosciuto l’associazione di stampo mafioso per l’organizzazione.