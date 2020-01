RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI SPA * CONCLUSO IL MANDATO DI GIOVANNI LAEZZA: PELLEGRINI, « È STATO UN PERIODO RICCO DI RECIPROCHE SODDISFAZIONI »

Al termine di 15 anni di positiva collaborazione, Riva del Garda Fierecongressi SpA ed il Direttore Generale dott. Giovanni Laezza hanno deciso di comune accordo di interrompere il rapporto professionale che li legava reciprocamente.

“È stato un periodo ricco di reciproche soddisfazioni durante il quale la Società ha consolidato il proprio radicamento sui mercati nazionali ed internazionali, dandosi atto degli ottimi risultati raggiunti anche grazie al buon lavoro del Direttore – dichiara il Presidente di Riva del Garda Fierecongressi SpA Roberto Pellegrini – Al dott Giovanni Laezza va il ringraziamento della Società, del Consiglio di amministrazione, mio e di tutti i collaboratori, unito all’augurio di un sereno e positivo futuro”.

Da parte sua Giovanni Laezza precisa: “Questa mia scelta è dettata da ragioni del tutto personali, legate all’ esigenza di intraprendere nuove esperienze personali e professionali; un ringraziamento va al Presidente Pellegrini, al Consiglio di amministrazione della Società per la proficua collaborazione, alla Comunità rivana per il clima sempre costruttivo instauratosi ed un abbraccio particolare va ai miei collaboratori ai quali mi lega un particolare vincolo di gratitudine ed affetto”.

La Direzione della Società sarà affidata ad interim al Presidente Roberto Pellegrini, in attesa di attivare l’iter per la scelta del nuovo Direttore Generale, per proseguire con nuovo entusiasmo e spirito di sviluppo e crescita, alla luce della nuova sfida e degli scenari di sviluppo e ampliamento ormai prossimi.