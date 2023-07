RAI 5 * “ SNOW BEARS, VITA DA ORSI “: « PER SOPRAVVIVERE, I CUCCIOLI DOVRANNO SEGUIRE LA MADRE IN UN INCREDIBILE VIAGGIO DI 600 CHILOMETRI (16/7 – 14.00) »

11.47 - sabato 15 luglio 2023

È la fine di un lungo inverno artico. Mamma orsa riemerge da una tana sotto la neve, dove ha dato alla luce i suoi piccoli. Ora, insieme, dovranno affrontare l’avventura più grande della loro vita. Sullo sfondo dell’Artide, il documentario “Snow Bears, vita da orsi”, in onda domenica 16 luglio alle 14.00 su Rai 5, segue il viaggio che cambierà la vita di due cuccioli di orso polare, mentre lasciano la loro tana per la prima volta.

Per sopravvivere, i cuccioli dovranno seguire la madre in un incredibile viaggio di oltre 600 chilometri per raggiungere la banchisa polare artica. Incontreranno bizzarre creature e affronteranno molti pericoli lungo la strada: ghiacci ingannevoli, mari pericolosi e aggressivi maschi adulti. Un viaggio pieno di sorprese, durante il quale impareranno a sopravvivere ad un mondo ghiacciato. I cuccioli di orso polare si vedono raramente nel loro habitat naturale, e questo è uno sguardo unico sul mondo degli Snow Bears.