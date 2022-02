ANSI * MARÒ LATORRE – GIRONE: « PLAUSO PER L’ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO A LORO CARICO, ANNI DI GRANDE SOFFERENZA »

7:49 - 1/02/2022

L’ANSI plaude per l’archiviazione del procedimento a carico dei Marò Latorre e Girone. “In questi anni di grande sofferenza hanno tenuto un contegno esemplare, riproponiamo per loro la promozione al grado superiore per meriti di servizio e la concessione di una decorazione. Sono l’orgoglio della categoria dei Sottufficiali”.

“Accogliamo con grande piacere la notizia dell’archiviazione, in via definitiva, del procedimento a carico dei colleghi Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Hanno affrontato a testa alta tutte le avversità, quindi meritano una promozione al grado superiore per meriti di servizio e la concessione di una decorazione. Siamo vicini anche alle loro famiglie, che in questi lunghissimi anni hanno tanto sofferto.”

Questo il commento di Gaetano Ruocco, presidente nazionale dell’ANSI, l’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia, dopo aver appreso la notizia dell’archiviazione del procedimento giudiziario a carico dei due colleghi della Marina.

Nel giugno dell’anno scorso, dopo che la Corte Suprema indiana aveva ordinato la chiusura di tutti i procedimenti a carico di Girone e Latorre, l’ANSI propose di conferire ai due colleghi la promozione al grado superiore per alti meriti di servizio e la concessione di una medaglia. Proposte che l’ANSI avanza nuovamente.

“Nell’accogliere con entusiasmo la rielezione di Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica – dichiara Gaetano Ruocco –ci rivolgiamo a lui affinché sia concessa ai nostri due colleghi una onorificenza e la promozione al grado superiore per meriti di servizio.

In questi 10 anni hanno sofferto anche le loro famiglie – prosegue Ruocco – ma hanno affrontato le sofferenze sempre a testa alta, con grande dignità. Girone e Latorre sono l’orgoglio delle Forze Armate e della categoria dei Sottufficiali.”

Ansi -Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia