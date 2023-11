RAI 3 – “ SOPRAVVISSUTE ” * « TEMA DELLA TERZA PUNTATA LE MOLESTIE SUL LUOGO DI LAVORO (30/11 – 23.30) »

16.20 - mercoledì 29 novembre 2023

Le molestie sul luogo di lavoro: è questo il tema della terza puntata di “Sopravvissute”, in onda il giovedì 30 novembre alle 23.30 su Rai 3, con la conduzione di Matilde D’Errico. La prima storia della puntata è quella di Elena, una giovane volontaria di una associazione di pubblica assistenza, molestata da un superiore durante le ore di lavoro. La vicenda risale al 17 giugno 2019: quel giorno l’uomo palpeggia Elena – all’epoca diciannovenne – e l’afferra per un fianco nel tentativo di tirarla a sé. Per sfuggire all’aggressione, la giovane si rinchiude in una stanza, poi si confida con la madre e decide di denunciare l’accaduto alle Forze dell’Ordine.La seconda storia è quella di Giulia, una copywriter che ha deciso di raccontare le molestie accadute nel mondo della pubblicità e delle agenzie di comunicazione. Molestie raccontate anche da altre donne.In studio interverrà la psicologa clinica Silvia Michelini. “Sopravvissute” va in onda con il Patrocinio della Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.