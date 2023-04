ASSOCIAZIONE RISTORATORI – TRENTINO* “GIORNATA RISTORAZIONE“: « CONVEGNO CON IL MINISTRO LOLLOBRIGIDA E PREMIAZIONE IMPRESE ASSOCIATE »

17.37 - venerdì 28 aprile 2023

Il Trentino festeggia la ristorazione. Oggi la prima Giornata della Ristorazione nazionale. “Patrimonio economico, turistico e culturale”. Anche i ristoranti trentini festeggiano oggi la prima edizione della Giornata della Ristorazione, iniziativa indetta da Fipe, la federazione nazionale dei pubblici esercizi, riconosciuta anche dalla Presidenza della Repubblica con il conferimento della prestigiosa Medaglia d’oro. Ieri sera, alle Cantine Ferrari, l’Associazione ristoratori ha anticipato la festa di oggi con un convegno e con la premiazione delle imprese associate da oltre 40 anni.

Con più di seimila aziende aderenti in tutta Italia e 112 in Trentino, la prima edizione della Giornata della ristorazione, indetta da Fipe, ha l’obiettivo di mettere sotto i riflettori un settore strategico per l’economia, la cultura ed il turismo del nostro Paese. Un settore che ha sofferto molto durante la pandemia e durante l’esplosione dei costi delle materie prime, ma che con una grande capacità di essere resiliente, ha dato dimostrazione di grande operosità e vivacità: è un settore in forte trasformazione e che quindi ha bisogno di attenzioni e politiche di sviluppo adeguate, dal nodo della manodopera alla formazione, dalla concorrenza alla tutela delle produzioni locali e di qualità.

L’Associazione Ristoratori del Trentino ha anticipato, ieri sera, la Giornata con un convegno al quale ha partecipato anche il Ministro dell’Agricoltura, delle Foreste e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida. L’evento, moderato da Francesca Negri, ha visto la partecipazione anche del direttore FIPE Roberto Calugi, di Roberta Garibaldi, esperta di turismo e cultura, docente presso l’Università degli Studi di Bergamo e del direttore di Confcommercio Trentino Massimo Travaglia. Alla tavola rotonda hanno partecipato gli Assessori provinciali Roberto Failoni, Giulia Zanotelli, l’ad di Trentino Marketing Maurizio Rossini e il vicepresidente delle Cantine Ferrari Marcello Lunelli.

“È stata una serata particolarmente importante – dichiara il presidente dell’Associazione Marco Fontanari – perché abbiamo voluto mettere sul tavolo alcuni temi che la nostra categoria sente come prioritari. Abbiamo però anche voluto testimoniare l’importanza del nostro settore all’interno sia dell’economia che del turismo: la ristorazione è uno dei motivi principali che spingono i turisti a visitare il nostro Paese e il Trentino. Tutelare e promuovere il nostro settore è un impegno che va preso seriamente e in maniera organica, affrontando ciascun aspetto coinvolto: dalla formazione dei nostri giovani al reclutamento dei collaboratori, dalla tutela dei marchi locali alla promozione del territorio, dall’accesso alla professione agli investimenti”.

Riflessioni, queste, condivise anche dai relatori della tavola rotonda e dal Ministro Lollobrigida che ha sottolineato la volontà dell’esecutivo di sostenere e promuovere le imprese del Made in Italy, comprese quelle che sono “ambasciatori” del territorio come i ristoranti.

Al termine del convegno l’Associazione ha consegnato ai soci con più di 40 anni di adesione una targa premio, intitolata alla figura di Paolo Mosna, storico segretario dell’Associazione prematuramente scomparso. “Ricordiamo con affetto Paolo – ha detto il segretario Mattia Zeni – per la sua personalità e per quanto ha fatto con passione e impegno per la ristorazione trentina”.

Le imprese storiche premiate sono:

Bruno Baldessari

Trattoria Al Mercato

Piffer Paolo

Trattoria Al Lago

Tomasi Elio

Ristorante Da Gigi

Dell’antonia Lucia

Ristorante Il Caminetto

Rizzardi Giuseppe

Ristorante Due Laghi

Famiglia Cemin

Rifugio Capanna Passo Valles

Michael Ferrari

Ristorante Dologno

Tardivo Federica E Matteo

Etrusca Ristorante Pizzeria B&B

Sartori Giorgio

Ristorante Al Caminetto

Bonelli Giuliana

Ristorante La Salera

Agostini Claudio

Ristorante Pizzeria Andel Haus

Famiglia Moresco

Ristorante Da Pino

Tomasi Maria Rosa

Ristorante Pizzeria Vesuvio

Nora Marzadro

Pizzeria Brione

Famiglia Bazzanella

Maso Sveseri

Franca Merz

Locanda 2 Camini

Guido Artini

Ristorante Cascina Zeledria

Alessandro Rizzi

Ristorante Trattoria Laste

Manna Marcello

Ristorante Da Silvio

Famiglia Antoniolli

Ristorante Al Vo’