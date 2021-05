RAI 3 – “ MEZZ’ORA IN PIÙ” E ” IL MONDO CHE VERRÀ” * GLI ARGOMENTI PER LUCIA ANNUNZIATA E ANTONIO DI BELLA: « PNRR / MONDO DEL LAVORO/ MAGISTRATURA ITALIANA / L’ANDAMENTO DELLA PANDEMIA »

l piano nazionale del governo Draghi e la crisi del mondo del lavoro, che dall’inizio della pandemia ha perso quasi 900mila posti; l’ennesimo scandalo che ha coinvolto la magistratura italiana dopo la diffusione dei verbali segreti dell’avvocato Pietro Amara, in merito alla presunta loggia massonica che avrebbe condizionato nomine ed affari; l’andamento della pandemia in India e Brasile, due paesi messi in ginocchio dal Covid e dalle sue nuove varianti. Questi i temi al centro della puntata di “Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/Il Mondo che verrà” in onda oggi alle 14.30 su Rai3. Lucia Annunziata e Antonio Di Bella ne parleranno con il ministro del Lavoro Andrea Orlando, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, il giurista ed ex magistrato Armando Spataro, i giornalisti Giovanni Bianconi e Carlo Pizzati, il missionario Don Simone Bernardi, il fotoreporter Tommaso Protti.