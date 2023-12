RAI 3 * “ CHI L’HA VISTO? “: 13 DICEMBRE 2023 « DOCUMENTI INEDITI SU SCOMPARSA LILIANA RESINOVIC / ORE 21.20 » (VEDI SEGUI IN DIRETTA TV VIDEO LIVE WEB STREAMING)

14.30 - mercoledì 13 dicembre 2023

A due anni esatti dalla scomparsa di Liliana Resinovich, il programma torna a occuparsi del caso con documenti inediti. Il Gip ha deciso nuovi accertamenti sul corpo e sui movimenti delle persone a lei vicine: a quali domande non aveva risposto la Procura? In diretta con Federica Sciarelli, il fratello Sergio e la cugina Silvia. Obiettivo, inoltre, sul mistero del caso del Verano: l’uomo che cercava tra le donne morte la sua anima gemella e quello che ha rubato la tomba della giovane Ketty Skerl sono la stessa persona? E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

