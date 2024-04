RAI 2 – “ DREAMS ROAD – DAGLI APPENNINI ALLE ANDE “ * « QUINTA TAPPA, ISOLE AZZORRE-BRASILE E ARGENTINA (20/4 ORE 11.15) »

17.34 - venerdì 19 aprile 2024

Il viaggio su due ruote di “Dreams Road – dagli Appennini alle Ande” prosegue sabato 20 aprile ore 11.15 su Rai 2, con la quinta puntata. È l’Oceano Atlantico e il suo fascino che spinge Valeria Cagnoni ed Emerson Gattafoni a visitare l’arcipelago portoghese di origine vulcanica delle Azzorre, prima di trasferirsi in America Latina. Tappa sull’isola di São Miguel, detta l’isola Verde: un’isola-giardino, patrimonio geologico, culturale e immateriale di immenso valore.

Dalle Isole Azzorre, Emerson e Valeria volano Oltreoceano, in Brasile, per iniziare il lungo viaggio verso la Cordigliera della Ande. Dopo aver attraversato il sud del Brasile, la puntata si conclude in una delle sette meraviglie del mondo, le Cascate di Iguazù.