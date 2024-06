RAI 1 – “URBAN GREEN“ * «IL VIAGGIO NELLE CITTÀ PIÙ SOSTENIBILI D’ITALIA PROSEGUE CON DESTINAZIONE TREVISO (9/6 – 14.00)»

11.24 - venerdì 7 giugno 2024

l viaggio di Carolina Rey e Mario Acampa nelle città più sostenibili d’Italia prosegue con destinazione Treviso, nella seconda puntata di “Urban Green”, in onda domenica 9 giugno alle 14 su Rai 2. Collocata al 4˚posto nella classifica Ecosistema Urbano di Legambiente per il 2023, Treviso possiede un rilevante patrimonio territoriale che i due conduttori scopriranno insieme, condividendo curiosità, spunti e nuove esperienze. Un racconto del territorio che si alterna con il racconto di realtà imprenditoriali perfettamente integrate e in equilibrio con l’ecosistema urbano, con l’approfondimento di tematiche come quelle legate alla riqualificazione e riuso di aree dismesse e contaminate attraverso progetti di bonifica e di risanamento nel pieno rispetto dell’ambiente.

La testimonianza di una ferriera farà riflettere su come la sostenibilità di una città sia il risultato di una rete complessa che passa attraverso tutto ciò che si ha intorno, anche attraverso quella che è l’attività di lavorazione del ferro, in molti casi utile anche alle misure antisismiche. Si parlerà poi di mobilità e di quanto sia necessario che si evolva di pari passo con le infrastrutture, prima di una breve panoramica sulla situazione dello sviluppo e della disponibilità di stazioni di ricarica elettrica in Italia. Il tutto con l’aiuto dello youtuber, esperto di mobilità elettrica, Matteo Valenza, con l’ornitologo nonché alfiere della Repubblica Francesco Barberini, con la storica d’arte Kelly Galvagni, con l’artista di strada Niccolò Nardelli e infine, dal mondo della musica, con Maninni e Francesco Morettini.