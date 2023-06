RAI 1 – “ NOOS – L’AVVENTURA DELLA CONOSCENZA “ * PUNTATA 29 GIUGNO 2023, « TRA GLI OSPITI HARRISON FORD – SAMANTHA CRISTOFORETTI » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

14.31 - venerdì 30 giugno 2023

La prima puntata di Noos, il nuovo programma condotto da Alberto Angela, prende il via, come da tradizione, con spettacolari immagini della natura. Seguiremo la storia di una leonessa e dei suoi cuccioli che lottano per la sopravvivenza nella pianura del Serengeti, tra Kenya e Tanzania. Tra gli ospiti avremo Harrison Ford, Samantha Cristoforetti che ci guiderà in un emozionante viaggio nello spazio , Alessandro Barbero, Carlo Lucarelli che racconterà la storia del Blu di Prussia, “il colore del diavolo”, Massimo Polidoro, Emmanuele Jannini, Elisabetta Bernardi, Luca Perri. Un’attenzione particolare è posta al tema dell’ambiente: con una immersione nei fondali dell’Isola del Giglio, vedremo come un’equipe scientifica ha curato l’ambiente marino danneggiato in seguito al naufragio della Costa Concordia. Questa prima puntata di Noos riserva inoltre un omaggio particolare alla memoria di una grande scienziata, Margherita Hack, che ci ha lasciati dieci anni fa proprio il 29 giugno. Il campo in cui si muove Noos è molto vasto e con uno sguardo particolare al futuro: quali saranno le nuove fonti di benessere e prosperità?

LINK VIDEO