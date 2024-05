RAI 1 – “LINEA VERDE“ * «VIAGGIO IN SICILIA, TRA CEFALÙ E LE MADONIE E SVELARE DOVE NASCE LA MANNA» (26/5 – 12.45)»

08.59 - domenica 26 maggio 2024

Si snoda lungo panorami da sogno da Cefalù alle Madonie l’itinerario della Targa Florio, la corsa automobilistica più antica del mondo. Paesaggi e di luoghi, attraversati dalla storia, sono lo scenario offerto da “Linea Verde”. Il viaggio di Peppone Calabrese, Livio Beshir e Margherita Granbassi parte da Cerda, paese in festa per un’eccellenza tutta locale: il carciofo spinoso. Da lì le strade si dividono: Peppone e Margherita in montagna; Livio verso il mare fino ad arrivare a Cefalù, paese di pescatori e di artigiani che hanno saputo mantenere le tradizioni adattandole alla contemporaneità. Peppone viene accolto dal paese di Castelbuono: dai ricami di Maria ai panettoni estivi di Nicola ed Enzo, dall’allevamento di Giacinto ai prodotti della terra della famiglia di Pasquale. Margherita conduce poi gli spettatori nel Parco delle Madonie per svelare dove nasce la Manna.