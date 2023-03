CAMPOBASE * COMITATO PROVINCIALE – NOMINE: « PRESIDENTE PICCOLI – VICE BORTOLAMEDI / DIRETTIVO, FRISANCO – VENTURA – MAULE – CEMIN – GRUBER – INAMA – CESCHINI – CALDERA – ET TAHIRI »

15.38 - martedì 14 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Si è riunito ieri sera il Comitato Provinciale di Campobase, eletto al termine della prima Assemblea Costituente del 4 marzo scorso. Il Comitato – con voto unanime – ha completato gli organi del partito.

Sono stati eletti:

Presidente-Paolo Piccoli

Vice Presidente- Elisa Bortolamedi

Nel Direttivo:

Alberto Frisanco Andrea Ventura Chiara Maule Claudio Cemin Daniela Gruber Fabrizio Inama Maria Ceschini Massimo Caldera Youness Et Tahiri Nel Comitato dei garanti: Annalisa Caumo Carlo Stefenelli Caterina Apostoliti Sara Guelmi Stefano Bisoffi

Il Segretario Michael Rech ha introdotto i lavori riconfermando i punti essenziali della proposta politica di Campobase e ribadendo la volontà di concorrere rapidamente ad una Coalizione credibile e competitiva in vista del voto del prossimo ottobre.

“Occorre partire dallo spirito positivo di Alleanza Democratica per l’Autonomia – ha detto Rech – superando divisioni e incertezze che aiutano solo la Destra e mettendo in campo una piattaforma politica e programmatica all’altezza delle sfide difficili che il Trentino ha ormai davanti”.

Per questo, completata la fase della propria costituzione organizzativa e politica, Campobase intende radicarsi sul territorio, grazie anche alla presenza nel Direttivo di persone rappresentanti le diverse zone dell’intera Provincia; aprire un dialogo aperto con le espressioni della società trentina; confrontarsi con le altre forze politiche disponibili a costruire una coalizione che punti a vincere e ad aprire una nuova stagione della nostra Autonomia.

Il dibattito si è concluso con l’intervento di Francesco Valduga, al quale i membri del Comitato hanno riconfermato sostegno e fiducia per il percorso che attende il partito e la coalizione nei prossimi mesi.