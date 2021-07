RAI 1 – “ LINEA VERDE TOUR “ * NELLA TERRA DELLA “BAT”: « UN TERRITORIO RICCO DI STORIA, NATURA, TRADIZIONI E SPORT »

La provincia di Barletta, Andria e Trani: un territorio ricco di storia, natura, tradizioni e sport. E’ la meta di “Linea Verde Tour”, in onda sabato 24 luglio alle 12 su Rai1. Federico Quaranta sarà nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia, definito anche il “cuore di pietra” della Puglia. Il Parco è tra i pochi esempi al mondo di prateria arida mediterranea, modellata dal carsismo che nei millenni ne ha scolpito la roccia affiorante. Qui ci sono due tesori di grande valore archeologico e naturalistico: il parco Archeologico degli Ipogei di Trinitapoli risalente all’età del Bronzo e la miniera di Bauxite di Spinazzola, uno spettacolo di forme e colori, un’attrazione naturalistica sempre più apprezzata in tutto il mondo, oltre ad essere uno dei geo-siti più rappresentativi della Murgia.

Giulia Capocchi, invece, porterà i telespettatori alle Saline di Margherita di Savoia, una vasta riserva naturale dove svernano o vivono stabilmente molte specie di notevole importanza faunistica, e farà tappa a Bisceglie, un borgo affacciato sul mare Adriatico, che quest’anno ha conquistato la bandiera blu per le sue acque più belle e pulite d’Italia. Peppone Calabrese, infine accompagnerà il pubblico in un’antica masseria rurale della Murgia, un simbolo architettonico della storia agricola della Puglia, e a Minervino Murge, in un tour tra storia, artigianato e street food locale.