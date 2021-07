RAI 1 – “ LINEA VERDE TOUR “ * « LA VAL GARDENA E L’ALTA BADIA, NEL CUORE DELLE DOLOMITI – SABATO 31 LUGLIO »

La Val Gardena e l’Alta Badia, due valli adiacenti separate dal Passo Gardena, nel cuore delle Dolomiti: sono le mete altoatesine del viaggio di Federico Quaranta, Giulia Capocchi e Peppone in “Linea Verde Tour”, in onda sabato 31 luglio alle 12 su Rai1. In primo piano, gli itinerari in alta montagna, tra sentieri e rifugi, il turismo sostenibile, la cucina e l’artigianato tradizionale, con la partecipazione di alcune celebrità del luogo. Come lo chef stellato Norbert Niederkofler, la campionessa olimpionica di sci Isolde Kostner e la campionessa Maria Canins, che è passata dallo sci di fondo al ciclismo, ottenendo coppe e medaglie.