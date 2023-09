ITAS MUTUA E COMUNE DI TRENTO * “BIKE LONG RIDE MARCHE-EUROPE“: « PER PARLARE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE, QUARTIERE LE ALBERE (16/9 – 10.30) »

11.30 - giovedì 14 settembre 2023

Itas Mutua e il Comune di Trento accolgono la Bike long ride Marche – Europe. L’appuntamento è previsto: sabato 16 settembre Ore 10:30 presso Sede ITAS – Piazza Donne Lavoratrici, 2.

Il sindaco di Trento Franco Ianeselli, ITAS Mutua e le associazioni del territorio, tra cui FIAB e Legambiente, accoglieranno la sesta tappa della ‘Bike long ride Marche – Europe’, un evento internazionale itinerante organizzato da MarcheBikeLife Srl in collaborazione con il Comune di Civitanova Marche. Il tour prevede 1.700 km in 14 tappe, tra convegni e incontri con le comunità per ribadire l’importanza del cicloturismo, promuovere i territori e le loro eccellenze.

L’incontro di Trento, organizzato davanti a Casa ITAS nel quartiere le Albere, sarà l’occasione per parlare di bike economy, transizione ecologica e mobilità sostenibile in Trentino, tra progetti pubblici e iniziative private.