RAI 1 – “LINEA VERDE STRADE D’ITALIA“ * «VIAGGIO IN MOLISE, TRA RISERVE NATURALI E BORGHI INCANTEVOLI (25/5 – 11.25)»

16.27 - venerdì 24 maggio 2024

Prende il via dal Molise “Linea Verde Strade d’Italia”, il nuovo branded content dell’Intrattenimento Day Time dedicato al racconto del territorio e delle tradizioni e al legame profondo tra la terra e i suoi prodotti, in onda sabato 25 maggio alle 11.25 su Rai 1. Tinto e Angela Rafanelli racconteranno il territorio molisano attraverso gli occhi dei suoi abitanti e delle sue tradizioni, con un focus particolare sulla storica fabbrica di pasta.

Il Molise è una piccola regione ricca di storia, di riserve naturali e di borghi incantevoli, senza dimenticare il mare cristallino. Angela Rafanelli affronterà una falesia guidata da un istruttore di arrampicata sportiva fino a raggiungere un punto panoramico, mentre Tinto andrà alla ricerca di erbe officinali spontanee. Non mancherà uno spazio dedicato alla cucina locale con una ricetta a base di ventricina e tartufo del Molise. E per finire gita in sidecar verso il mare di Termoli, borgo medievale che si affaccia sull’Adriatico. Il viaggio alla scoperta dei sapori e delle bellezze del Molise si concluderà sabato 1 giugno. Il programma è prodotto dalla World Video Production.