RAI 1 – “ LINEA VERDE LIFE “ * « VIAGGIO A MACERATA, PER SCOPRIRE REALTÀ CHE SI SONO VOTATE ALL’INNOVAZIONE E ALLA SOSTENIBILITÀ (23/3 – 12.25) »

14.58 - venerdì 22 marzo 2024

Un viaggio a dir poco “stellare” attende Elisa Isoardi e Monica Caradonna nella prossima puntata di Linea Verde Life, in onda sabato 23 marzo 2024 alle 12.25 su Rai1. Le conduttrici andranno nel territorio di Macerata, per scoprire realtà che si sono votate all’innovazione e alla sostenibilità con un immancabile tocco di creatività e brio che da sempre contraddistinguono le Marche. Visiteranno i luoghi più caratteristici della città, a partire ovviamente dalla Torre Civica col suo orologio astronomico, in un viaggio che si dipanerà tra artigianato green, alta sartoria e tecnologia futuristica, durante il quale conosceranno tradizioni mai dimenticate e realtà che hanno saputo reinventarsi.

Elisa Isoardi percorrerà il “sentiero delle acque” che attraversa Pieve Torina, tra leggende, aneddoti, ponti romani e mulini riqualificati, cimentandosi in un innovativo percorso kneipp, quindi visiterà un luogo nascosto di Macerata, denso di fascino e di storia: la sede della Società Filarmonica, da cui nacquero i primissimi moti carbonari, e che oggi rivive grazie all’impegno di volontari e artisti. Infine, scoprirà i segreti dell’acquacoltura e di un curioso fiore dai mille utilizzi, anche farmaceutici: il fiore elettrico.

Monica Caradonna, invece, mostrerà una realtà unica in Italia che ha saputo reinventarsi realizzando abiti nuovi, di altissima sartoria, partendo dal riutilizzo di vecchi abiti da sposa, e farà un viaggio all’interno dei dipartimenti più all’avanguardia dell’Università di Camerino, tra pane realizzato con la farina di ghianda e mattonelle che consentono un incredibile riutilizzo, virtuoso e sostenibile, delle macerie del terremoto.

Nel corso della puntata non mancherà il divertimento grazie al coinvolgimento delle importanti realtà circensi che popolano il territorio maceratese e che coinvolgeranno le conduttrici in alcune performance. Immancabile la ricetta di un piatto dell’antica tradizione: le pinciarelle, di cui verranno svelati segreti e aneddoti. E poi il giro del gusto tra ciauscolo, vincisgrassi e dolci realizzati da uno dei pasticcieri più premiati d’Italia. Linea Verde Life andrà in onda anche su Rai Italia.