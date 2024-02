RAI 1 – “ LINEA VERDE LIFE “ * 3 FEBBRAIO 2024, « ALLA SCOPERTA DI BRESSANONE E DEL SUO TERRITORIO (ALTO ADIGE)» RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

18.11 - sabato 3 febbraio 2024

Dalle bellezze selvagge ed incontaminate delle montagne altoatesine fino alla magia di una “Silicon Valley” diventata punto di riferimento in tutta Europa per quel che riguarda l’intelligenza artificiale. E poi ancora natura, innovazione, sostenibilità e buon cibo. Linea Verde Life va alla scoperta di Bressanone e del suo territorio: una realtà che è sinonimo di accoglienza e che riesce a stupire e a rinnovarsi anche grazie alle capacità creative dei suoi abitanti. Con Elisa Isoardi e Monica Caradonna, il programma mostra i luoghi più iconici della città, in un viaggio tra artigianato green, sport e tecnologia futuristica, alla scoperta di tradizioni mai sopite e realtà che hanno saputo reinventarsi.

A bordo di un innovativo bob, la Isoardi percorre una pista immersa nella neve a oltre duemila metri di altezza, in boschi innevati in compagnia di simpatici alpaca, scoprendo poi i segreti dell’intelligenza artificiale in un centro all’avanguardia che è diventato attrazione per giovani ricercatori che arrivano da tutto il mondo. La Caradonna, invece, mostra il pubblico l’incredibile casa del futuro, che consente di raggiungere altissime prestazioni di efficientamento energetico in tempi record rispetto a quanto avviene oggi, visitando gli animali di una fattoria sociale che vivono assieme e che sono al servizio di chiunque, grande o piccino, abbia bisogno di loro, e incontrerà un artista che crea borse fatte con il legno. Infine, la ricetta del piatto tipico del territorio, i canederli, e un giro del gusto tra speck, formaggi e una birra artigianale che nasce dall’economia circolare.