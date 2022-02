RAI 1 – “ LINEA BIANCA “ * « VIAGGIO NELLA VAL FORMAZZA, LA MONTAGNA TRA LAGHI GHIACCIATI E DUNE DI NEVE / SABATO 26 FEBBRAIO »

12.11 - venerdì 25 febbraio 2022

Una valle selvaggia e poco turistica, che regala il vero sapore, autentico, della montagna: Linea Bianca, in onda sabato 26 Febbraio alle ore 15.20 su Rai 1, con Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi, sarà un viaggio nella Val Formazza nel territorio della val d’Ossola, a nord del Piemonte. Massimiliano Ossini e Lino Zani saranno a quota 3.200 metri sul livello del mare, lungo la linea di confine tra l’Italia e la Svizzera, in vetta alla Punta d’Arbola, la cima simbolo della Val Formazza. Il viaggio proseguirà tra laghi ghiacciati, canaloni, dune di neve nel cuore della Val Formazza, in sella alla fatbike, con Erwin, uno degli ultimi guardiani della diga. A quota 1730 metri sul livello del mare c’è Riale, uno tra i primi insediamenti creati dalle popolazioni walser che raggiunsero la Val d’Ossola dal Canton Vallese attraverso il Passo del Gries. E ancora, sul lago Kastel, record e trionfi di Laura Trentani, atleta di corsa estrema e unica donna ad aver tagliato il traguardo della competizione sui ghiacci del Canada.