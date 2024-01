RAI 1 – “ DOMENICA IN “ *« L’ATTORE DANNY QUINN SI RACCONTA TRA CARRIERA E VITA PRIVATA, ENRICA BONACCORTI E LUCA BARBARESCHI INCONTRANO MARA VENIER (14/1 -14,00) »

19.19 - sabato 13 gennaio 2024

La storia del ‘Festival di Sanremo’: in studio alcuni cantanti e protagonisti di tante edizioni. L’attore Danny Quinn si racconta tra carriera e vita privata. Enrica Bonaccorti e Luca Barbareschi incontrano Mara Venier. Domenica 14 gennaio, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la diciottesima puntata della nuova edizione 2023/2024 di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier.

Tanti gli ospiti e le sorprese in studio. La puntata si aprirà con un talk che ripercorrerà la storia del ‘Festival di Sanremo’ in compagnia di alcuni cantanti e protagonisti di tante edizioni: Bobby Solo, Nicola Di Bari, Maurizio Vandelli, Mal, Wilma Goich, Tiziana Rivale, Francesca Alotta e Marino Bartoletti in qualità di opinionista e profondo conoscitore della storia del Festival di Sanremo. L’attore Danny Quinn, si racconterà tra carriera e vita privata, ricordando la sua esperienza al Festival di Sanremo del 1989 come conduttore. Enrica Bonaccorti, attrice e conduttrice di tanti programmi Rai, si racconterà a tutto tondo ricordando i tanti artisti con i quali ha collaborato nel corso della sua lunga carriera artistica. L’attore e regista Luca Barbareschi, interverrà per presentare il suo nuovo programma ‘In barba a tutto’, che prenderà il via su Rai3 da domenica 14 gennaio.