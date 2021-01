APT ALPE CIMBRA (TN) * SCI ALPINISMO: « SALITA AL MONTE CORNETTO, UN PERCORSO INTERAMENTE SEGNALATO CON PARTENZA DA CARBONARE »

Ti abbiamo preparato anche un percorso interamente segnalato che ti porterà nel cuore dell’Alpe: la salita al Monte Cornetto.

Con partenza da Carbonare (1076 m.) in 4,5 km circa arriverai a 2019 m. Una volta in cima ti sembrerà di toccare il cielo con un dito e potrai godere di una vista spettacolare, ne sarà valsa la pena.

Lo sci alpinismo, o sci-alpinismo, è una disciplina sciistica/alpinistica, che si pratica in montagna durante i periodi di innevamento, fuori da impianti e piste attrezzate ovvero su pendii immacolati, mediante l’utilizzo di sci opportuni e pelli di foca, che permettono di muoversi sia in risalita che in discesa, come attività a sé stante oppure come modalità di avvicinamento invernale a percorsi prettamente alpinistici.

Se vuoi iniziare questo sport ti consigliamo di rivolgerti alle nostre guide alpine (Paolo Baldo – 338 9410400 e Mario Martinelli – 339 8163266) o alle nostre Scuole di Sci e di iniziare con qualche amico che ti segua in questa nuova e affascinante disciplina.