14.57 - martedì 29 agosto 2023

Camper In Viaggio. St 2023 – Puntata del 28/08/2023. Questa settimana siamo in territori poco conosciuti, a tratti selvaggi, in un viaggio itinerante tra mare, castelli, borghi e oasi naturali: questi sono i tratti peculiari della prossima gita in camper di Roberta Morise e Tinto in Cilento.

